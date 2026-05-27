Штрафы в 170 тысяч гривен за ошибки в воинском учете поставили на паузу — законопроект завис в Комитете

13:46, 27 мая 2026
Инициатива о штрафах для должностных лиц за нарушения воинского учета осталась без движения.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта №15115, предусматривающего ответственность должностных лиц за нарушение правил ведения воинского учета. Документ, в частности, предлагал ввести значительные штрафы за ошибки в воинском учете и работе с реестром «Оберег».

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил ведения воинского учета должностными лицами».

Комитет является главным по доработке данного законопроекта, однако во время рассмотрения в первом чтении принял решение отложить его рассмотрение.

Почему законопроект об ответственности за ошибки в реестре «Оберег» вызвал критику

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15115 вызвал серьезную дискуссию среди экспертов и адвокатского сообщества из-за рисков правовых коллизий и возможного роста количества судебных споров.

Документ был зарегистрирован после ряда резонансных судебных дел относительно незаконной постановки граждан на воинский учет, в частности женщин. Инициаторы законопроекта предлагали установить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере воинского учета, а также ввести штраф в размере 170 тысяч гривен.

Вместе с тем Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на ряд недостатков документа. Среди ключевых замечаний — слишком широкая формулировка понятия «нарушение порядка ведения воинского учета», отсутствие четкого определения ответственных лиц и неурегулированный вопрос подсудности таких дел.

Эксперты также предупреждали, что фиксированный штраф в 170 тысяч гривен может противоречить принципу индивидуализации ответственности, гарантированному Конституцией, поскольку не позволяет учитывать степень вины или обстоятельства конкретного дела.

НААУ предложила отдельную статью КоАП для ответственности должностных лиц

Критику в отношении законопроекта высказала и Национальная ассоциация адвокатов Украины. В НААУ отметили, что действующая статья 210-1 КоАП касается ответственности военнообязанных и призывников, а не должностных лиц, поэтому предложенные изменения могут создать правовое противоречие.

Адвокаты предложили вместо этого создать отдельную статью 210-2 КоАП, которая регулировала бы ответственность именно должностных лиц за нарушения в сфере воинского учета.

Также в НААУ подчеркнули, что законопроект не охватывает ряд массовых нарушений, среди которых — несвоевременное внесение данных в реестры, неправильное определение категории учета и ненадлежащее хранение документов.

Какие риски видят эксперты в штрафах для работников ТЦК

Отдельное внимание эксперты обратили на риск конфликта интересов. Сейчас протоколы по статье 210-1 КоАП составляют представители ТЦК, поэтому в случае принятия законопроекта в нынешней редакции работники ТЦК могли бы быть вынуждены составлять протоколы на своих коллег.

Также юристы предупреждают, что слишком высокий фиксированный штраф может создать дополнительные коррупционные риски и спровоцировать новую волну судебных обжалований.

Дальнейшая судьба законопроекта №15115 остается неопределенной

По итогам заседания Комитет отложил рассмотрение законопроекта №15115. Таким образом, дальнейшая судьба инициативы относительно штрафов за ошибки в воинском учете и работе реестра «Оберег» пока остается неопределенной.

