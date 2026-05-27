Приоритет отставки и больничные: ВСП поставила на паузу увольнение судей вопреки выводам ВККС

Высший совет правосудия перенес рассмотрение сразу трех дел об увольнении судей, которых ВККС ранее признала не соответствующими занимаемым должностям

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по представлениям Высшей квалификационной комиссии судей Украины на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины. Все три дела были отложены.

Касательно рассмотрения материалов об увольнении судьи Приморского районного суду города Одессы Андрея Бойчука

Указом Президента Украины от 17 января 2014 года Андрей Бойчук был назначен судьей Кировского районного суда города Кировограда сроком на пять лет. В 2015 году его перевели в Приморский районный суд города Одессы в пределах того же срока полномочий.

В феврале 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила квалификационное оценивание судьи. По результатам оценивания решением ВККС от 24 февраля 2025 года Андрея Бойчука признали не соответствующим занимаемой должности. В Комиссии указали на нарушение принципов равенства сторон, состязательности, гласности и открытости судебного процесса. Также в ВККС обратили внимание, что во время собеседования судья, по мнению Комиссии, недостаточно осознавал допущенные нарушения и пытался их отрицать. Дополнительно был учтен негативный вывод Общественного совета добропорядочности.

В итоге Комиссия пришла к выводу, что такое поведение может вызывать сомнения в способности судьи быть независимым и беспристрастным и негативно влияет на авторитет судебной власти.

Во время заседания Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство об отложении рассмотрения вопроса относительно увольнения судьи. Причины отложения во время заседания отдельно не детализировались.

Касательно рассмотрения материалов об увольнении судьи Окружного административного суда города Киева Натальи Добривской

Указом Президента Украины от 13 июля 2010 года Наталью Добривскую было назначено судьей Окружного административного суда города Киева сроком на пять лет. Уже в августе того же года она приняла присягу судьи, а в 2017 году была назначена на эту должность бессрочно.

В июне 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила квалификационное оценивание судьи. По результатам оценивания решением ВККС от 20 апреля 2026 года Наталью Добривскую признали не соответствующей занимаемой должности. В Комиссии отметили, что совокупность установленных обстоятельств поставила под сомнение добропорядочность судьи, после чего в ВСП было внесено представление об ее увольнении.

После этого Наталья Добривская подала в ВСП заявление об увольнении в отставку. Во время заседания она настаивала, что первоочередно должно рассматриваться именно ее заявление об отставке, а не представление ВККС об увольнении.

Судья ссылалась на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой процедура рассмотрения заявления об отставке имеет приоритетный характер и не должна блокироваться процедурой квалификационного оценивания.

В результате ВСП удовлетворил ходатайство об отложении рассмотрения представления ВККС. Рассмотрение заявления об отставке запланировано на 28 мая 2026 года. За отложение проголосовали девять членов Совета.

Касательно рассмотрения материалов об увольнении судьи Донецкого окружного административного суда Елены Галатиной

Указом Президента Украины от 2 июня 2007 года Елену Галатину было назначено судьей Донецкого окружного административного суда сроком на пять лет. В 2012 году Верховная Рада Украины избрала ее на эту должность бессрочно.

В 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила квалификационное оценивание судьи на соответствие занимаемой должности. По результатам оценивания 14 ноября 2023 года ВККС признала Елену Галатину не соответствующей занимаемой должности и внесла соответствующее представление в ВСП.

В Комиссии отметили, что основаниями для такого решения стали нарушения антикоррупционного законодательства, регулярные поездки судьи в оккупированный Донецк, откуда она продолжала принимать судебные решения, а также негативный вывод ОСД. Отдельно ВККС обратила внимание на недостаточные объяснения судьи касательно этих обстоятельств во время собеседования.

Во время заседания ВСП адвокат судьи попросил отложить рассмотрение дела из-за непредоставления материалов в полном объеме. Речь идет о более чем 4500 страницах документов, включая судейское досье, аудио- и видеозаписи. Сама Елена Галатина также подала ходатайство об отложении рассмотрения в связи с пребыванием на больничном.

ВСП удовлетворил оба ходатайства и перенес рассмотрение дела на 11 июня 2026 года.

Процедурные вопросы

Стоит заметить, что во время заседания член Высшего совета правосудия Роман Маселко в очередной раз заявил самоотвод. Причиной стало его предыдущее участие в работе ОСД, выводы которого частично использовались в материалах дел. ВСП удовлетворил заявление о самоотводе.

В итоге во время заседания 26 мая Высший совет правосудия не принял ни одного решения по существу относительно увольнения судей. Рассмотрение всех материалов было отложено на более поздние даты.

