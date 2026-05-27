В ПФ напомнили условия назначения пенсии по потере кормильца членам семей погибших военных

Размер пенсии зависит от причины смерти кормильца.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило условия назначения пенсии по потере кормильца членам семей погибших (умерших) военнослужащих.

Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» пенсия назначается членам семьи, если кормилец:

умер/погиб в период прохождения службы, либо не позднее трех месяцев после увольнения со службы, либо позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы;

умер в период получения «военной» пенсии либо не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.

В ПФ подчеркнули, что семьи военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.

Кто имеет право на получение пенсии

Нетрудоспособные члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по Закону № 2262. Это:

– дети, не достигшие 18 лет; либо ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет; либо обучающиеся по дневной форме обучения — до завершения обучения, но не позднее 23 лет;

– муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

– муж или жена, а при их отсутствии — один из родителей либо брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Пенсия по потере кормильца назначается независимо от продолжительности службы.

Дополнительные гарантии

Родители военнослужащих и других лиц, погибших или умерших во время прохождения службы либо после увольнения вследствие ранений, увечий, контузии, заболеваний, связанных со службой, участием в боевых или специальных операциях либо обеспечении национальной безопасности, имеют право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины — после достижения 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины — после 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

При достижении 55 лет родителям и жене (мужу), если они не вступили в повторный брак, пенсия по потере кормильца назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Куда обращаться

Если погибший (умерший) кормилец не был пенсионером на момент смерти — обратиться в уполномоченный орган силовой структуры, в которой он проходил службу.

Если кормилец был военным пенсионером — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним детям подается их законным представителем (матерью или отцом) либо опекуном.

Необходимые документы

Документы, которые подает заявитель:

паспорт и сведения о месте регистрации (проживания),

РНОКПП (идентификационный код),

свидетельство о смерти кормильца,

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке и т.д.),

документы о страховом стаже не менее 20 лет (для назначения пенсии матери / жене в возрасте от 50 до 55 лет),

документы, подтверждающие нетрудоспособность:

○ об установлении группы инвалидности (при наличии),

○ заключение о времени наступления инвалидности до 18-летнего возраста (для назначения пенсии ребенку, достигшему 18 лет),

справка учебного заведения об обучении членов семьи по дневной форме обучения (для назначения пенсии ребенку, достигшему 18 лет),

реквизиты банковского счета для выплаты пенсии.

Документы, которые добавляют структурные подразделения силовых министерств и ведомств:

выписка из приказа об исключении кормильца из списков личного состава в связи со смертью,

денежный аттестат,

справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения,

документы об обстоятельствах гибели или смерти кормильца (заключение ВВК).

Размер пенсии по потере кормильца

Зависит от причины смерти (гибели) кормильца.

Если кормилец погиб (умер) во время исполнения обязанностей военной службы, то пенсия назначается в размере:

70 % денежного обеспечения — на каждого нетрудоспособного члена семьи;

50 % денежного обеспечения — на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа).

Если кормилец умер (погиб) вследствие несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, то пенсия назначается в размере:

30 % денежного обеспечения кормильца — каждому члену семьи, имеющему право на пенсию.

Пенсия по потере кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года — 5 190 грн (2 595 грн × 2).

