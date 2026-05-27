В Хмельницкой области женщина не смогла доказать проживание одной семьей с погибшим военным

09:56, 27 мая 2026
Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение об отказе женщине в установлении факта проживания одной семьей без брака с погибшим военнослужащим.
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал женщине в установлении факта проживания одной семьёй без официальной регистрации брака с погибшим военнослужащим. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб житель Староконстантиновской громады. Он проходил службу в рядах ВСУ с марта 2022 года.

Через несколько месяцев после его смерти жительница Староконстантинова обратилась в суд с иском об установлении факта проживания с погибшим одной семьёй без регистрации брака.

Истица утверждала, что с марта 2022 года они проживали как муж и жена, вели общее хозяйство, вместе обустраивали быт и планировали совместное будущее. Также она отмечала, что в документах воинской части была указана как «невеста», а её контакты военнослужащий оставил для связи с командованием.

По словам женщины, установление этого факта необходимо ей для получения единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Родители погибшего военного, которые были ответчиками по делу, категорически отрицали факт совместного проживания истицы с их сыном.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. Это решение истица и её представитель обжаловали в апелляционном суде.

Решение апелляции

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о недоказанности факта проживания сторон одной семьёй без регистрации брака и отклонил доводы апелляционной жалобы.

Коллегия судей обратила внимание, что истица до 22 августа 2024 года состояла в зарегистрированном браке с другим мужчиной.

«…что исключает возможность установления факта её проживания в этот период одной семьёй мужчины и женщины без регистрации брака и противоречит требованиям ст. 25 СК Украины относительно возможности одновременного проживания женщины с разными мужчинами одной семьёй», — констатировал суд.

Апелляционный суд также указал на противоречивость показаний свидетелей: половина из них подтвердила лишь факт общения и встреч сторон, остальные — совместное проживание.

Суд отметил, что подавляющее большинство совместных фотографий датировано годами, когда истица ещё находилась в зарегистрированном браке с другим мужчиной. Также суд обратил внимание, что в анкете из личного дела военнослужащего сведения о ней отсутствуют, тогда как указаны родители, братья и сёстры.

Кроме того, установленные обстоятельства прохождения военной службы, пребывания военнослужащего в командировках и его участия в боевых действиях фактически исключали возможность постоянного совместного проживания сторон в заявленный период.

Таким образом, апелляционный суд пришёл к выводу об отсутствии надлежащих, допустимых и достаточных доказательств совместного проживания истицы и погибшего военного, ведения ими общего быта, бюджета и взаимных прав и обязанностей, характерных для супругов.

С полным текстом постановления суда по делу № 683/1772/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

