Что будет с неиспользованным отпуском при переводе на другую работу: разъяснение

10:14, 27 мая 2026
Украинцам напомнили о правилах предоставления и компенсации неиспользованного ежегодного отпуска при переводе на другое место работы после изменений в трудовом законодательстве.
При переводе работника на новое место работы отдельное внимание уделяется вопросу неиспользованного ежегодного отпуска и особенностям его учета после смены работодателя.

В Федерации профессиональных союзов Украины объяснили, что после принятия закона №2352-ІХ об оптимизации трудовых отношений были внесены изменения в трудовое законодательство и Закон «Об отпусках». В частности, из Кодекса законов о труде и Закона «Об отпусках» исключили отдельные нормы, регулирующие вопросы предоставления и компенсации отпусков.

Этими изменениями с 19 июля 2022 года был отменен механизм, который предусматривал возможность для работников, переведенных с одного предприятия, учреждения или организации на другое место работы, получить неиспользованную часть ежегодного отпуска по новому месту работы, если на предыдущем месте она не была использована полностью или частично.

При увольнении работника, согласно ст. 116 КЗоТ Украины, с ним должен быть проведен полный окончательный расчет, а при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 83 КЗоТ, — выплачена денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска в соответствии с законодательством.

Новый работодатель не несет обязательств по трудовым отношениям, которые существовали между работником и предыдущим работодателем.

Кроме того, законом №2352 был исключен пункт 8 части 7 статьи 10 Закона «Об отпусках», который предусматривал предоставление отпуска полной продолжительности до истечения шести месяцев работы на новом месте для работников, не использовавших отпуск по предыдущему месту работы и не получивших за него денежную компенсацию.

Таким образом, после изменения механизма предоставления ежегодных отпусков при переводе на другое предприятие отпуск работникам, принятым на работу в порядке перевода, предоставляется новым работодателем на общих основаниях, предусмотренных статьей 10 Закона «Об отпусках».

