Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

В Украине право военнослужащих на отпуск определяется Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», который закрепляет возможность предоставления отпусков различных видов. В период военного положения их реализация осуществляется с учётом условий службы и оформляется решением командира воинской части.

Право военнослужащих на отпуска: что предусматривает закон

Военнослужащим, за исключением тех, кто проходит базовую военную службу, гарантируется право на ежегодный основной отпуск с сохранением денежного и материального обеспечения. Отдельно во время такого отпуска предусмотрена выплата денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.

Во время действия военного положения продолжительность ежегодного основного отпуска для всех военнослужащих является фиксированной и составляет до 30 календарных дней (предоставляется частями, не более 15 дней за один раз) независимо от выслуги лет. Это определено частью 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Кроме того, на период действия военного положения нормы Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней не применяются.

Ежегодный основной отпуск должен предоставляться в течение календарного года. В случаях, когда он не был использован, закон допускает его перенос на следующий год. В частности, по решению уполномоченных руководителей в системе Министерства обороны, других военных формирований и правоохранительных органов такой отпуск за прошлый год может быть предоставлен в первом квартале следующего года как исключение, если ранее он не был использован.

В частности, во время действия военного положения ежегодный основной отпуск может предоставляться при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определённой категории соответствующего подразделения.

Кроме того, Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает возможность предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения предоставляется военнослужащему в следующих случаях:

заключение брака — продолжительностью до 10 календарных дней;

в случае тяжёлого состояния здоровья или смерти близких родственников отпуск предоставляется в зависимости от степени родства: до 7 календарных дней — если речь идёт о супруге, родителях, детях, отчиме или мачехе, родных братьях и сёстрах, а также родителях супругов или лиц, на воспитании которых находился военнослужащий;

для других родственников такой отпуск может составлять до 3 календарных дней. Во всех этих случаях время, необходимое для проезда к месту отпуска и обратно, не учитывается.

в случае пожара или другого стихийного бедствия, которое постигло семью военнослужащего или лиц, указанных в подпункте 2 этого пункта, — продолжительностью до 15 календарных дней без учёта времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Кроме того, по решению командира воинской части военнослужащим (за исключением срочной службы) могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам общей продолжительностью не более 15 календарных дней в год без сохранения денежного обеспечения.

В то же время законодательство не выделяет рождение ребёнка как отдельное самостоятельное основание для предоставления отпуска военнослужащим в период прохождения службы. Соответствующее регулирование содержится в статье 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которая устанавливает общую категорию отпусков по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, не формируя исчерпывающего перечня конкретных жизненных ситуаций.

В официальных разъяснениях Министерства обороны Украины и правовой помощи отмечается, что в период военного положения отпуск по семейным обстоятельствам, в частности в связи с рождением ребёнка, как правило предоставляется сроком до 10 календарных дней с сохранением денежного обеспечения. Отдельно может учитываться время на проезд — до 2 суток в одну сторону, что в целом может увеличивать фактическую продолжительность отсутствия до 14 дней.

Наличие оснований для предоставления отпуска подтверждается соответствующими документами, в частности свидетельством о рождении или смерти, медицинскими справками, справками о пожаре или другими официальными подтверждениями. В случаях, когда собрать полный пакет документов заранее невозможно, об этом указывается в рапорте, и командир воинской части может принять решение о предоставлении отпуска даже без полного документального подтверждения на момент подачи обращения.

Когда могут отказать в предоставлении отпуска

Командир может отказать в предоставлении отпуска военнослужащему исключительно в пределах, установленных законодательством, и такой отказ не может носить произвольный характер. Порядок предоставления отпусков в период военного положения регулируется статьёй 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которая предусматривает, что отпуска предоставляются с учётом условий прохождения службы и на основании решения командира воинской части.

Основанием для отказа может быть служебная необходимость, связанная с обеспечением боеспособности подразделения, выполнением задач по назначению или невозможностью временной замены военнослужащего. Закон также учитывает ограничения относительно одновременного пребывания личного состава в отпусках, что может влиять на принятие решения.

В то же время закон не предоставляет командиру права игнорировать само основание для отпуска. Это означает, что семейные обстоятельства или другие уважительные причины, предусмотренные статьёй 10-1, подлежат рассмотрению, а отказ должен быть связан исключительно с объективными служебными обстоятельствами.

Порядок оформления отпуска для военнослужащего

Для предоставления отпуска военнослужащий подаёт рапорт на имя командира воинской части, который может быть оформлен через приложение «Армия+». В рапорте указываются вид и продолжительность отпуска, основания его предоставления, место пребывания, ориентировочное время на дорогу, а также перечень прилагаемых документов.

К рапорту прилагаются имеющиеся подтверждающие документы, обосновывающие причину отпуска (свидетельство о смерти, медицинские справки, справки о чрезвычайных обстоятельствах, в частности пожаре и т. п.). Если получить такие документы заранее невозможно, об этом делается соответствующая отметка в рапорте.

После подачи рапорт рассматривается командиром с учётом боевой обстановки и потребностей подразделения, а решение о предоставлении отпуска принимается в индивидуальном порядке.

В случае положительного решения оформляется приказ по воинской части и выдаётся отпускной билет установленного образца.

После завершения отпуска военнослужащий обязан в установленный срок вернуться к месту службы. Если возникают обстоятельства, которые делают невозможным своевременное прибытие, об этом необходимо сообщить командиру доступными средствами связи.

