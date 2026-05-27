  1. В Украине

В Киеве после атаки РФ повреждено более 430 жилых домов — как получить деньги на восстановление

11:23, 27 мая 2026
Киев выдает единовременную помощь 40 тысяч грн и ежемесячную помощь 20 тысяч грн для тех, кто вынужден выехать.
В Киеве в результате российской атаки в ночь на 24 мая зафиксированы повреждения 432 жилых домов. Наиболее пострадал Шевченковский район — там повреждено 262 объекта. Об этом сообщили в КГГА.

В настоящее время соответствующие службы готовятся к обследованию поврежденных объектов и проведению восстановительных работ.

Как указали в государственной администрации, в Киеве заказчиками восстановительных работ определены КП «Житлоинвестбуд-УКБ» и районные в городе Киеве государственные администрации. Специалисты КП «Житлоинвестбуд-УКБ» восстанавливают 47 домов, которые получили наиболее сложные повреждения конструкций. Районные администрации должны восстановить за счет городского бюджета 218 домов, из них 83 — наиболее поврежденные. На эти работы в 2026 году РГА выделили около 856 млн грн.

Получить помощь в случае повреждения и разрушения жилья можно в рамках государственной и городских программ.

По программе «єВідновлення» предоставляют до 350 тыс. грн компенсации за поврежденные жилые квартиры и до 500 тыс. грн — за поврежденные частные дома. На эти средства можно приобрести строительные материалы или заказать ремонтные услуги.

Кроме того, столица предоставляет собственные выплаты: единовременную помощь 40 тыс. грн на временное переселение, ежемесячную помощь 20 тыс. грн (до 12 месяцев) для тех, кто вынужден выехать, а также 10 тыс. грн в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам».

