У Києві після атаки РФ пошкоджено понад 430 житлових будинків — як отримати гроші на відновлення

11:23, 27 травня 2026
Київ видає одноразову допомогу 40 тисяч грн та щомісячну допомогу 20 тисяч грн для тих, хто змушений виїхати.
У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 24 травня зафіксовано пошкодження 432 житлових будинків. Найбільших постраждав Шевченківський район — там пошкоджено 262 об’єкти. Про це повідомили у КМДА.

Наразі відповідні служби готуються до обстеження пошкоджених об’єктів і проведення відновлювальних робіт.

Як вказали у держадміністрації, у Києві замовниками відновлювальних робіт визначені КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та районні в місті Києві державні адміністрації. Фахівці КП «Житлоінвестбуд-УКБ» відновлюють 47 будинків, які зазнали найбільш складних пошкоджень конструкцій. Районні адміністрації мають відновити за кошт міського бюджету 218 будинків, із них 83 – найбільш пошкоджені. Для цих робіт у 2026 році РДА виділили близько 856 млн грн.

Отримати допомогу у випадку пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм.

За програмою «єВідновлення» надають до 350 тис. компенсації за пошкоджені житлові квартири та до 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. За ці кошти можна придбати будівельні матеріали або замовити ремонтні послуги.

Крім того, столиця надає власні виплати: одноразову допомогу 40 тис. грн на тимчасове відселення, щомісячну допомогу 20 тис. грн (до 12 місяців) для тих, хто змушений виїхати, а також 10 тис. грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

