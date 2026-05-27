У Верховній Раді ухвалили закон про доплати посадовцям за міжнародні проєкти за рахунок допомоги партнерів

11:50, 27 травня 2026
Набрання чинності законом передбачається через три місяці з дня його опублікування.
Верховна Рада ухвалила закон щодо стимулювання реалізації проєктів міжнародної допомоги. Мова йде про законопроєкт № 10284 про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

Його у середу, 27 травня, підтримало 234 народні депутати.

Документ передбачає, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування отримуватимуть доплату за впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10284.

За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів, до законопроєкту, ухваленого в першому читанні 5 червня 2024 року, надійшло 82 пропозиції та поправки. Підкомітет рекомендував врахувати низку з них, а також відхилити ті, що не знайшли підтримки.

Законопроєкт передбачає створення умов для залучення та утримання кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування (ОМС), які працюють з міжнародними програмами та грантами.

Документ дозволяє:

  • Встановлювати посадовим особам місцевого самоврядування доплати за додаткове навантаження, пов’язане із забезпеченням програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, транскордонного співробітництва.
  • Залучати фахівців, які володіють іноземними мовами та навичками проєктного менеджменту, для підготовки заявок на гранти та реалізації міжнародних проєктів.
  • Здійснювати такі доплати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, грантів Європейського Союзу, урядів та муніципалітетів інших держав (крім держави-агресора), що надходять до місцевих бюджетів.

У підкомітеті вказали, що ухвалення законопроєкту дозволить громадам не лише залучати нових фахівців, а й утримувати тих працівників, які вже сьогодні працюють з міжнародними програмами.

