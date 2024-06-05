Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Фонд оплати праці державних службовців зможуть формувати у тому числі за рахунок іноземних урядів, а чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати. Розмір надбавки пропонується встановити на рівні до 50% середньої заробітної плати посадової особи, а порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом Міністрів. Відповідний законопроект 10284 Верховна Рада 5 червня прийняла у першому читанні.

«Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів, оскільки покриття витрат на доплати посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов'язків за проектами (програмами), що фінансуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги i грантів Європейського Союзу, урядів або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, здійснюватимуться за рахунок бюджету відповідного проекту (програми)», - зазначають автори.

Зокрема, до статті 52 Закону про державну службу, яка регулює надбавки, доплати, премії та компенсації, пропонується додати норму, за якою виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за програмою допомоги або грантом Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі, передбаченому бюджетом такої програми допомоги або гранту, але не більше 50% середньої заробітної плати такого державного службовця, обчисленої у порядку, встановленому Урядом.

Тобто, чиновники зможуть отримати до половини зарплатні додатково за співпрацю з донорами.

Також пропонується встановити, що фонд оплати праці державних службовців може також формуватися за рахунок грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Аналогічні зміни пропонується внести до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». А саме, що фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється не лише за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а й також коштів, які надходять до місцевого бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

А посадовій особі місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмою допомоги та/або грантом Європейського Союзу, урядів та/або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється за рахунок відповідних коштів виплата до 50% середньої заробітної плати.

Як вказують автори, після початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з дефіцитом кваліфікованих кадрів, у зв’язку з вимушеною масовою міграцією населення за кордон.

Через інфляційні процеси, рівень заробітної плати таких працівників постійно знижується і не забезпечує належний рівень життя.

У зв'язку з цим органи виконавчої влади та місцевого самоврядування втрачають кваліфіковані кадри, що значним чином знижує їх потенційні можливості взяти участь у Проектах та Програмах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 червня Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка забезпечує моніторинг виконання Матриці реформ.

Матриця Реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів та є аналітичним інструментом для моніторингу виконання заходів.

Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400 індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком. Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

Автор: Наталя Мамченко

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