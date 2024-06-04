Кабмін схвалив Матрицю реформ і порядок перевірки виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами – можна буде слідкувати за реформами онлайн

У реальному часі можна буде побачити хід виконання Україною зобов’язань перед донорами щодо антикорупційної політики, реформи правоохоронних органів, судової реформи.

Кабмін 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання української економіки та відновлення нашої країни.

«Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації», — пояснив він.

Глава Уряду озвучив також пріоритети, закладені в Матрицю реформ. Це, зокрема, Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості, а також Інституційні зміни, що передбачає антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

«Третє — Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки», — додав прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для отримання коштів від США, які Україна зможе використати для підтримки свого бюджету, будуть окремі умови, які визначать певними додатковими домовленостями. Це випливає із тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який Кабмін схвалив 30 травня.

Проект цієї Угоди передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України.

Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Жодних термінів, у які США мають передати Україні ці кошти, у проекті Угоди не вказано.

Також «Судово-юридична газета» писала, що українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США. Так, спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. Зробила вона це напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Берліні 11-12 червня. За її словами, йдеться про боротьбу з корупцією, судову систему, захищену від зовнішнього втручання, пресу, вільну від політичного впливу чи тиску, цифрову митницю та цифрові системи збору податків, незалежних, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів (НАБУ, САП і ВАКС).

Також «Судово-юридична газета» вже писала, що 20 лютого 2024 року Мінфін публікував Матрицю реформ. Однак чи є наразі актуальним цей документ, наразі невідомо.

В Матриці реформ від лютого 2024 року було визначено завдання провести переатестацію працівників СБУ, розширити можливість прослуховування іншим органам окремо від СБУ, перевірити доброчесність суддів Верховного Суду, створити Вищий адміністративний суд, реформувати БЕБ, збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду на 50%.

Першим розділом у переліку реформ йде антикорупційна, судова та правоохоронна реформи. Вони, як вказано, «є сферами з найбільшою кількістю умов і рекомендацій».

Фінальна «матриця реформ» поки не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

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