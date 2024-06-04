За 20-25 тисяч гривень на місяць силоміць утримували людей в «реабілітаційному центрі»: судитимуть викрадачів

20 осіб незаконно утримували у фіктивному центрі реабілітації в Одесі.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Оболонська окружна прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт проти організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивний реабілітаційний центр, де незаконно утримували людей. Їх обвинувачують за ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 162 КК України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 33-річний житель Одеської області облаштував цей нелегальний «реабілітаційний центр» в Одесі. Через сайт під виглядом примусового лікування нарко- та алкозалежних осіб приймали замовлення на викрадення конкретних людей з їх подальшим утриманням у центрі.

За 30-40 тисяч гривень чоловіки спортивної статури викрадали людей і доставляли їх на «лікування». Подальше утримання в центрі коштувало 20-25 тисяч гривень на місяць. Викрадених утримували силоміць, без належної медичної чи психологічної допомоги, позбавляючи їх спілкування з рідними.

Під час 17 обшуків в Одесі правоохоронці звільнили 20 людей, які були незаконно утримувані. Організатор та один з виконавців перебувають під вартою, двох інших виконавців суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.