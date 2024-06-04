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За 20-25 тысяч гривен в месяц силой удерживали людей в «реабилитационном центре»: будут судить похитителей

18:57, 4 июня 2024
20 человек незаконно удерживали в фиктивном центре реабилитации в Одессе.
За 20-25 тысяч гривен в месяц силой удерживали людей в «реабилитационном центре»: будут судить похитителей
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Оболонская окружная прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт против организатора и трех участников организованной преступной группы, которые создали фиктивный реабилитационный центр, где незаконно удерживали людей. Их обвиняют по ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 162 УК Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что 33-летний житель Одесской области обустроил этот нелегальный «реабилитационный центр» в Одессе. Через сайт под видом принудительного лечения нарко- и алкозависимых лиц принимали заказы на похищение конкретных людей с их последующим содержанием в центре.

За 30-40 тысяч гривен мужчины спортивного телосложения похищали людей и доставляли их на «лечение». Дальнейшее содержание в центре стоило 20-25 тысяч гривен в месяц. Похищенных удерживали силой, без надлежащей медицинской или психологической помощи, лишая их общения с родными.

Во время 17 обысков в Одессе правоохранители освободили 20 человек, которые были незаконно удерживаемые. Организатор и один из исполнителей находятся под стражей, двух других исполнителей суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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