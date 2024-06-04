В «Укрэнерго» объяснили, почему увеличился дефицит электроэнергии

Как сообщается, дефицит увеличился из-за использования кондиционеров и облачной погоды.

Фото: ДТЭК

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме Украины больше, чем вчера из-за роста уровня потребления. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что уровень потребления вырос из-за использования кондиционеров, из-за облачности, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также из-за уменьшения объема импорта электроэнергии из стран Европы.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, однако из-за масштабности повреждений в результате российских обстрелов этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

Главная причина применения ограничений – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

По информации "Укрэнерго", со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, объединяющая украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы.

Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы — пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии, отметили в компании.

Ремонт межгосударственных воздушных линий – это необходимое плановое мероприятие, которое проходит в определенный операторами двух энергосистем срок. Перенос или отмена ремонта линии может привести к аварийной ситуации в энергосистеме.

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