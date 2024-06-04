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В «Укренерго» пояснили, чому збільшився дефіцит електроенергії

13:59, 4 червня 2024
Як повідомляється, дефіцит збільшився через використання кондиціонерів та хмарну погоду.
В «Укренерго» пояснили, чому збільшився дефіцит електроенергії
Фото: ДТЕК
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У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України більший, ніж вчора через зростання рівня споживання. Про це повідомили в "Укренерго". 

Зазначається, що рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте через масштабність пошкоджень унаслідок російських обстрілів цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Головна причина застосування обмежень – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

За інформацією "Укренерго", відучора у плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднує українську енергосистему з об'єднаною енергомережею континентальної Європи.

Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи — пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передавання електроенергії, зазначили у компанії.

Ремонт міждержавних повітряних ліній – це необхідний плановий захід, який проходить у визначений операторами двох енергосистем термін. Перенесення чи скасування ремонту лінії може призвести до аварійної ситуації в енергосистемі.

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