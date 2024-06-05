Стартували продажі квитків на поїзди до польського Дорогуська

Частина поїздів до Хелма змінила кінцеву станцію на Дорогуськ.

Укрзалізниця заявила про продаж квитків на Дорогуськ, що в Польщі. У компанії зазначили, що частина поїздів до та з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці, які розпочнуться 23 червня та триватимуть до кінця літа.

«Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення «Дорогуськ». Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави Та Хелма», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Зазначається, що на час ремонтів у Дорогуську прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці.

Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорогуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника.

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