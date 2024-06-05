Стартовали продажи билетов на поезда до польского Дорогуска

Часть поездов в Хелм изменила конечную станцию на Дорогуск.

Укрзализныця заявила о продаже билетов на Дорогуск, что в Польше. В компании отметили, что часть поездов в и из Хелма меняет свою конечную станцию на Дорогуск из-за ремонтов на польской железной дороге, которые начнутся 23 июня и продлятся до конца лета.

«Поэтому если вы путешествуете в Варшаву или Люблин пересадочными поездами №23 Киев - Хелм, №93/94 Харьков - Хелм и №120 Хелм - Днепр, ищите их в приложении по месту назначения „Дорогуск“. Наше приложение будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Отмечается, что на время ремонтов в Дорогуске погранично-таможенный контроль будет происходить в поезде Укрзализныци.

Билеты на пересадочный польский поезд из Дорогуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и в обратном направлении уже доступны на сайте польского перевозчика.

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