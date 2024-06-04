Прокуроры и полицейские будут учить английский язык – Рада приняла закон

4 июня Верховная Рада поддержала большинством голосов закон о применении английского языка в Украине (законопроект 9432).
Он закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также новый закон определяет категории должностей, где знание английского является обязательным.
Требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на занятие должностей:
Требование владения английским или другим иностранным языком может устанавливаться субъектом назначения к лицам, претендующим на занятие должностей в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.
Финансирование изучения гражданами Украины английского языка осуществляется за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Вместе с тем следует отметить, что закон будет вводиться постепенно – после отмены или прекращения военного положения для отдельных категорий лиц.
Финальный текст закона пока не опубликован.
Автор: Наталья Мамченко
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