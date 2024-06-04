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Прокуроры и полицейские будут учить английский язык – Рада приняла закон

13:47, 4 июня 2024
Рада приняла закон о применении английского языка в Украине.
Прокуроры и полицейские будут учить английский язык – Рада приняла закон
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4 июня Верховная Рада поддержала большинством голосов закон о применении английского языка в Украине (законопроект 9432).

Он закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также новый закон определяет категории должностей, где знание английского является обязательным.

Требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на занятие должностей:

  • государственной службы категории «А»;
  • государственной службы категорий «Б» и «В», перечень которых устанавливается Кабинетом Министров;
  • председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
  • военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины
  • полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • прокуроров;
  • в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
  • руководителей, членов исполнительного органа, членов наблюдательного совета (совета директоров) и других должностных лиц государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • руководителей государственных научных учреждений;
  • руководителей высших учебных заведений;
  • в сфере образования и науки, список которых устанавливается Кабмином.

Требование владения английским или другим иностранным языком может устанавливаться субъектом назначения к лицам, претендующим на занятие должностей в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Финансирование изучения гражданами Украины английского языка осуществляется за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Вместе с тем следует отметить, что закон будет вводиться постепенно – после отмены или прекращения военного положения для отдельных категорий лиц.

Финальный текст закона пока не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

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