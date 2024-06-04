НАТО разрабатывает план транспортировки войск США на случай войны с россией.

Источник фото: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Североатлантический альянс (НАТО) разрабатывает многочисленные «сухопутные коридоры», по которым можно будет направить американские войска и вооружение к линии фронта в случае большой наземной войны с россией. Как говорится в материале «The Telegraph», это происходит на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с россией в следующие два десятилетия.

В издании со ссылкой на официальных лиц пишут, что американские солдаты высадятся в одном из пяти портов и будут направлены заранее планируемыми материально-техническими маршрутами, чтобы противостоять возможной атаке москвы.

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как на саммите в Вильнюсе, Литва, в прошлом году лидеры НАТО согласились подготовить 300 000 военных, которые будут находится в состоянии высокой готовности для защиты Альянса, пишут в СМИ.

Как отмечается, в этих «коридорах» военные не будут ограничены местными правилами и смогут свободно перевозить грузы без обычных ограничений.

В последние пять лет Jsec проводил проверки от имени НАТО, чтобы выявить различные маршруты, которыми можно было бы воспользоваться для доставки войск для борьбы с российским вторжением.

«Все создано таким образом, чтобы была необходима стойкость», – сказал командующий Jsec.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что, он считает, что рф положила глаз на остров Готланд в Балтийском море. Военный считает, что это нужно кремлевскому диктатору для контроля над Балтийским морем, ведь «тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море».

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