НАТО розробляє план транспортування військ США на випадок війни з росією.

Джерело фото: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Північноатлантичний альянс (НАТО) розробляє численні «сухопутні коридори», якими можна буде спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту в разі великої наземної війни з росією. Як йдеться у матеріалі «The Telegraph», це відбувається на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з росією в наступні два десятиліття.

У виданні з посиланням на офіційних осіб пишуть, що американські солдати висадяться в одному з п’яти портів і будуть спрямовані заздалегідь запланованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці москви.

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як на саміті у Вільнюсі, Литва, минулого року лідери НАТО погодилися підготувати 300 000 військових, які перебуватимуть у стані високої готовності для захисту Альянсу, пишуть у ЗМІ.

Як зазначається, у цих «коридорах» військові не будуть обмежені місцевими правилами і зможуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.

Протягом останніх п'яти років Jsec проводив перевірки від імені НАТО, щоб виявити різні маршрути, якими можна було б скористатися для доставки військ для боротьби з російським вторгненням.

«Усе створено таким чином, щоб була необхідна стійкість», – сказав командувач Jsec.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що він вважає, що рф поклала око на острів Ґотланд в Балтійському морі. Військовий вважає, що це потрібно кремлівському диктатору для контролю над Балтійським морем, адже «той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море».

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