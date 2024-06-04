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У Бучі судитимуть підрядника, який провів ремонт укриттів зі збитками у понад пів мільйона гривень

15:45, 4 червня 2024
Мова йде про ремонт чотирьох споруд цивільного захисту в багатоквартирних житлових будинках міста.
У Бучі судитимуть підрядника, який провів ремонт укриттів зі збитками у понад пів мільйона гривень
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Постане перед судом підрядник, який нажився на ремонті укриттів у будинках Бучі Київської області. 

Прокуратура повідомляє, що впродовж 2022 року з товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договори з поточного ремонту чотирьох споруд цивільного захисту в багатоквартирних житлових будинках міста.

Однак, передбачені проєктно-кошторисною документацією ремонтні роботи підрядник виконав неякісно, не в повному обсязі, а також суттєво завищив їх вартість та кількість використаних матеріалів у звітних документах.

З'ясувалося, що внаслідок дій підрядника його товариство отримало на свої рахунки понад пів мільйона гривень бюджетних коштів, якими він розпорядився на власний розсуд.

Стосовно інженера технагляду комунального підприємства, який належним чином не перевірив ремонтні роботи та погодив документацію з недостовірними відомостями, обвинувальний акт розглядається в суді. Йому інкриміновано службову недбалість.

Також прокуратура вживає заходи щодо відшкодування завданих територіальній громаді збитків шляхом подання відповідного позову в інтересах держави.

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