В Буче будут судить подрядчика, который провел ремонт укрытий с убытком в более полумиллиона гривен

Речь идет о ремонте четырех построек гражданской защиты в многоквартирных жилых домах города.

Предстанет перед судом подрядчик, который нажился на ремонте укрытий в домах Бучи Киевской области.

Прокуратура сообщает, что в течение 2022 года с обществом с ограниченной ответственностью были заключены договоры по текущему ремонту четырех сооружений гражданской защиты в многоквартирных жилых домах города.

Однако, предусмотренные проектно-сметной документацией, ремонтные работы подрядчик выполнил некачественно, не в полном объеме, а также существенно завысил их стоимость и количество использованных материалов в отчетных документах.

Выяснилось, что в результате действий подрядчика его общество получило на свои счета более полумиллиона гривен бюджетных средств, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Что касается инженера технадзора коммунального предприятия, который должным образом не проверил ремонтные работы и согласовал документацию с недостоверными сведениями, обвинительный акт рассматривается в суде. Ему инкриминирована служебная халатность.

Также прокуратура принимает меры по возмещению нанесенного территориальной общине щерба путем подачи соответствующего иска в интересах государства.

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