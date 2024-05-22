путін поклав око на острів Ґотланд в Балтійському морі – у Швеції зробили заяву

За словами Головнокомандувач Збройних Сил Швеції, росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря.

Джерело фото: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що володимир путін поклав око на острів Ґотланд в Балтійському морі. Про це він заявив у інтерв'ю «RND». Військовий вважає, що це потрібно кремлівському диктатору для контролю над Балтійським морем, адже «той, хто контролює Готланд, контролює Балтійське море».

«Так, я впевнений, що путін дивиться на Ґотланд обома очима. Мета путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря», – розповів Бюден.

За його словами, якщо путін вторгнеться на Ґотланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. «Це був би кінець миру та стабільності в Північному та Балтійському регіонах», - пояснив він.

Головком заявив, що через рф Швеція була вимушена озброїти острів.

«Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Ґотланді до такого рівня, що там у нас були лише добровольчі сили внутрішньої гвардії. Ці мирні часи закінчилися. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі і нам довелося масово озброювати Ґотланд», – сказав він.

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