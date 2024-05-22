путин положил глаз на остров Готланд в Балтийском море – в Швеции сделали заявление

По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Швеции, россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю.

Источник фото: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции Микаэль Бюден считает, что владимир путин положил глаз на остров Готланд в Балтийском море. Об этом он заявил в интервью «RND». Военный считает, что это нужно кремлевскому диктатору для контроля над Балтийским морем, ведь «тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море».

«Да, я уверен, что путин смотрит на Готланд обоими глазами. Цель путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю», – рассказал Бюден.

По его словам, если путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. «Это был бы конец мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах», - пояснил он.

Главком заявил, что из-за рф миру Швеция была вынуждена вооружить остров.

«Было время, когда мы сократили наше военное присутствие на Готланде до такого уровня, что там у нас были только добровольческие силы внутренней гвардии. Эти мирные времена закончились. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружать Готланд», – сказал он.

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