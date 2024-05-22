Имеет ли право налоговая обращаться в суд о прекращении юрлица и ФЛП: разъяснение

Налоговые органы в установленном законом порядке вправе обращаться в суд о вынесении судебного решения о прекращении юридических лиц или предпринимательской деятельности ФЛП.

Налоговая служба в Житомирской области объясняет, имеет ли право налоговая обращаться в суд о прекращении юрлица и ФЛП.

Отмечается, что в соответствии с абзацем пятым ч. 1 ст. 51 ХКУ предпринимательская деятельность прекращается из решения суда в случаях, предусмотренных ХКУ и другими законами.

Подпунктом 20.1.37 НКУ определено, что контролирующие органы имеют право в случаях, установленных законом, обращаться в суд о прекращении юридического лица и прекращении физическим лицом – предпринимателем предпринимательской деятельности и/или о признании недействительными учредительных (учредительных) документов хозяйствующих субъектов.

Согласно п. 67.2 НКУ контролирующие органы в установленном законом порядке вправе обращаться в суд о вынесении судебного решения о прекращении юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмена государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмена государственной регистрации изменений в учредительные документы.

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