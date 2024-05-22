Министра обороны Италии госпитализировали из-за боли в груди

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто срочно госпитализировали после заседания Высшего совета обороны.

Источник фото: lacnews24

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно госпитализирован во вторник после того, как ему стало плохо во время заседания Высшего совета обороны. Об этом сообщает News.italy24.

Министр почувствовал недомогание, и после консультации с врачом было принято решение о его госпитализации. Крозетто доставили в больницу Сан-Карло-ди-Нанси на частной машине скорой помощи для обследования.

В настоящее время Министерство обороны и больница не предоставили информации о состоянии здоровья чиновника. По данным итальянских СМИ, Крозетто жаловался на боль в груди.

Это то же медицинское учреждение, куда Крозетто уже госпитализировали 13 февраля этого года после того, как он почувствовал сильную боль в груди и самостоятельно пришел в отделение скорой помощи.

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