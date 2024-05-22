США считают, что рф запустила космическое оружие на пути американского спутника – СМИ

Российский космический аппарат следует за американским спутником-разведчиком на орбите.

Иллюстрация

На прошлой неделе россия запустила спутник, который, как считают представители разведки США, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники, поскольку российский космический аппарат следует за американским спутником-разведчиком на орбите.

Об этом пишет «Reuters» со ссылкой на заявление Космического командования США.

Как пишут в издании, российская ракета «Союз» вылетела из космодрома Плесецк (рф) 16 мая и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере 9 спутников. Среди них, в частности, и COSMOS 2576 – тип российского военного космического аппарата-«инспектора», который американские официальные лица давно осуждают как «демонстрирующий безрассудное поведение в космосе».

«Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США», — сказал представитель USSPACECOM в заявлении «Reuters».

Сообщается, что американские спецслужбы ожидали запуска COSMOS 2576 и проинформировали союзников о своей оценке спутника еще до его развертывания в космосе. Последний российский запуск также включал гражданские спутники, которые вывели на разные орбиты.

По данным издания, COSMOS 2576 похож на спутники, которые рф запустила в 2019 и 2022 годах, и которые США также называли контркосмическим оружием. В частности, спутник 2019 года выбросил в космос какой-то объект и внимательно следил за спутником Национального разведывательного управления США (NRO) – разведывательного агентства, осуществляющего надзор за спутниками-шпионами.

Отмечается, что по состоянию на вторник COSMOS 2576 не приближался к американскому спутнику, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и USA 314 – спутник NRO размером с автобус, запущенный в апреле 2021 года.

Издание подчеркивает, что развертывание российского спутника происходит на фоне обвинений США в том, что рф разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников.

Однако официальные лица США заявили, что россия не размещала ядерное оружие в космосе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.