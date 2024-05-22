22 мая: какой сегодня праздник и главные события

В среду, 22 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:
В мире и Украине отмечают:
Всемирный день Паломы – посвящен одному из самых любимых мексиканских коктейлей – Паломе. Эта освежающая смесь грейпфрута, лайма и текилы. В этот день отмечается не только уникальный вкус коктейля, но и его культурное значение в Мексике.
День биткоин-пиццы – это событие о вкусном кусочке истории криптовалюты. День биткоин-пиццы отмечается ежегодно 22 мая, посвященный знаковому моменту в истории цифровых валют.
Международный день «Быть собой» — это ежегодный праздник, поощряющий людей воспринять свою подлинность, отмечать разнообразие и способствовать самовосприятию и самовыражению. В этот день отмечается ежегодно 22 мая и имеет целью напомнить о том, что каждый человек уникален, неповторим и ценен.
Всемирный день преэклампсии – это ежегодная глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о преэклампсии, потенциально опасное для жизни состояние, которое может возникнуть во время беременности, связанное с гипертоническими расстройствами.
Международный день биологического разнообразия – цель этой даты привлечь внимание людей к тем проблемам, которые связаны с сохранением биологического мира.
Всемирный день городских фермеров – этот праздник отмечается каждый год 22 мая.
День Шерлока Холмса отмечается 22 мая.
Всемирный день готов – ежегодно 22 мая мир отмечает неформальный праздник представителей популярной субкультуры готов. Событию положили начало радиодиджеи из Великобритании в 2009 году.
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