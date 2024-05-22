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Apple борется с антимонопольным штрафом ЕС в размере €1,8 млрд после жалобы Spotify

14:48, 22 мая 2024
Компания подает иск в Генеральный суд ЕС об отмене штрафа.
Apple борется с антимонопольным штрафом ЕС в размере €1,8 млрд после жалобы Spotify
Источник фото: Barbora Dostálová / Unsplash
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Компания Apple Inc. обжалует в суде штраф в размере €1,8 млрд, наложенный Европейским Союзом за препятствование честной конкуренции в сфере музыкальных стриминговых сервисов, пишет «Bloomberg». Причиной штрафа стал давний спор со Spotify.

Производитель iPhone подал иск в Генеральный суд ЕС в Люксембурге, чтобы отменить мартовское решение ЕС, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет «Bloomberg», расследование было вызвано жалобой от стокгольмской компании Spotify, которая утверждала, что была вынуждена повысить цены на ежемесячную подписку, чтобы покрыть расходы, связанные с тем, что Apple якобы контролирует работу App Store.

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