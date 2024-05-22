Apple бореться з антимонопольним штрафом ЄС у розмірі €1,8 млрд після скарги Spotify

Компанія подає позов до Генерального суду ЄС про скасування штрафу.

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Компанія Apple Inc. оскаржує в суді штраф у розмірі €1,8 млрд, накладений Європейським Союзом за перешкоджання чесній конкуренції у сфері музичних стрімінгових сервісів, пише «Bloomberg». Причиною штрафу стала давня суперечка зі Spotify.

Виробник iPhone подав позов до Генерального суду ЄС у Люксембурзі, щоб скасувати березневе рішення ЄС, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Заходи ЄС проти Apple також включали розпорядження припинити забороняти додаткам інформувати користувачів про більш дешеві пропозиції за межами App Store.

Apple відмовилася від коментарів і послалася на попередню публікацію в блозі, в якій говорилося, що регулюючі органи ЄС не змогли виявити достовірних доказів заподіяння шкоди споживачам.

Як пише «Bloomberg», розслідування було викликано скаргою від стокгольмської компанії Spotify, яка стверджувала, що була змушена підвищити ціни на щомісячну підписку, щоб покрити витрати, пов’язані з тим, що Apple нібито контролює роботу App Store.

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