У Києві чоловіка підозрюють у підпалі автівки вчительки свого сина

Напередодні події вчителька отримала декілька повідомлень образливого характеру від батька одного з її учнів.

У Деснянського району столиці на території паркінгу сталось загорання автівки. Жінка, яка звернулася до поліції, повідомила, що вогонь потушили охоронці житлового комплексу. Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що заявниця працює вчителем у навчальному закладі.

«Напередодні події вона отримала декілька повідомлень образливого характеру від батька одного з її учнів. Перевіривши інформацію, співробітники відділу кримінальної поліції того ж дня затримали ймовірного підпалювача. Ним виявився 37-річний уродженець Волинської області, який перебував в стані алкогольного сп’яніння», - пишуть у поліції.

Поліція задокументувала пошкодження лакофарбового покриття капота та пластикове оздоблення біля лобового скла, які були спричинені пожежею, а неподалік від місця злочину слідчі виявили та вилучили пластикову пляшку з невідомою запальною сумішшю.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.

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