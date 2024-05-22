Частина Оболонського району у Києві залишилася без світла через аварію – що відомо

Світло прогнозують повернути всім домівкам до 10:00.

Джерело фото: Robert Wiedemann / Unsplash

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У столиці сталася локальна аварія на електромережах. Внаслідок цього низка вулиць залишилася без світла.

Як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, наразі знеструмлена частина будинків Оболонського району на пр. Оболонський, Героїв Дніпра, вул. Тимошенка та Зої Гайдай.

«Енергетики вже працюють над її ліквідацією. І прогнозують повернути світло всім домівкам до 10:00», - наголосили у ДТЕК.

Зазначимо, що 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07:00 до 18:00.

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