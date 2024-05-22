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Трамп нарвався на чергову порцію критики Байдена та видалив у соцмережі відео

09:06, 22 травня 2024
Експрезидент США Дональд Трамп влип в новий скандал.
Трамп нарвався на чергову порцію критики Байдена та видалив у соцмережі відео
Джерело фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп видалив відео, опубліковане в його акаунті у соцмережі Truth Social, яке містило згадку про «єдиний рейх» після того, як кампанія президента Джо Байдена та інші розкритикували використання лексики, яка часто асоціюється з нацистським режимом. Про це пише «Reuters».

30-секундне відео, яке було опубліковано в 20 травня вдень, більше не було доступне на акаунті рано вранці наступного дня. Особа, знайома з ситуацією, підтвердила, що допис було видалено з сайту.

У відеоролику показали позитивні зміни у країні в разі перемоги республіканського кандидата в президенти над демократом Байденом на виборах у листопаді, з гіпотетичними газетними заголовками про процвітаючу економіку і боротьбу з імміграцією на південному кордоні.

У двох місцях відео текст під більшим заголовком говорить «Промислова сила значно зросла… завдяки створенню об'єднаного рейху». Текст дещо розмитий, тому його важко розібрати з першого погляду, пише видання.

Під час передвиборчої кампанії Трамп зробив низку висловлювань, називаючи політичних ворогів «шкідниками» і заявляючи, що іммігранти, які нелегально прибули до країни, «отруюють кров нашої країни». Ці заяви викликали різку критику з боку демократів і деяких істориків, які заявили, що вони перегукуються з нацистською риторикою.

У вівторок Байден розкритикував використання слів, які часто асоціюють з Третім рейхом нацистської Німеччини часів Адольфа Гітлера.

«Це не мова американського президента. Це не мова жодного американця. Це мова гітлерівської Німеччини», — сказав Байден.

«У нього є якесь безглузде виправдання, що це зробив співробітник. Але ми вже знаємо, що Трамп особисто контролює свій акаунт у соціальних мережах, тому що він так багато вихвалявся своїм контролем», — додав Байден.

Керолайн Лівітт, речник передвиборчої кампанії Трампа, заявила в понеділок, що відео було створено кимось поза кампанією та поширене співробітником, який не помітив використання слова «рейх» перед публікацією.

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