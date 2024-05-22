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На дороги України повертаються патрульні на велосипедах та мотоциклах, фото

08:33, 22 травня 2024
На вулицях міст будуть перебувати 160 велопатрулів та майже 50 мотопатрулів.
На дороги України повертаються патрульні на велосипедах та мотоциклах, фото
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В Україні розпочався сезон вело- та мотопатрулів. За порядком слідкуватимуть 160 вело- та майже 50 мотопатрульних.

Як зазначається, патрульні на велосипедах та мотоциклах мають можливість швидко прибувавати у важкодоступні місця та легко оминати затори.

Вони будуть забезпечувати публічну безпеку в місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, парках, скверах, на набережних, у центральних частинах міст та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

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