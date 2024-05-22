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На дороги Украины возвращаются патрульные на велосипедах и мотоциклах, фото

08:33, 22 мая 2024
На улицах городов будут находиться 160 велопатрулей и около 50 мотопатрулей.
На дороги Украины возвращаются патрульные на велосипедах и мотоциклах, фото
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В Украине начался сезон вело- и мотопатрулей. За порядком будут следить 160 вело- и почти 50 мотопатрульных.

Как отмечается, патрульные на велосипедах и мотоциклах могут быстро прибывать в труднодоступные места и легко обходить пробки.

Они будут обеспечивать публичную безопасность в местах наибольшего скопления людей, зонах отдыха, парках, скверах, на набережных, центральных частях городов и других местах, куда трудно быстро добраться на автомобиле.

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