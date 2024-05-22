Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве 22 мая обеспечат 73% потребностей – КГВА

Выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% от потребностей столицы.

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22 мая в Киеве выделенных лимитов потребления электроэнергии хватит, чтобы обеспечить светом 73% от потребностей столицы. Об этом сообщили в Киевской городской и военной администрации.

«Выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% от потребностей столицы.

Но будут действовать стабилизационные отключения для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00», - отметили там.

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

Ранее стало известно, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключений электричества – разъяснение.

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