На Закарпатье лесничего подозревают в незаконной рубке, что повлекло ущерб на 1,4 млн грн

Работник лесоохраны обеспечил беспрепятственную вырубку более ста деревьев на вверенной ему территории.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

На Закарпатье лесничего одного из подразделений Мокрянского лесоохотничьего хозяйства подозревают в незаконной рубке, что повлекло ущерб на 1,4 млн грн.

Как сообщает прокуратура, работник лесоохраны обеспечил беспрепятственную вырубку более ста деревьев на вверенной ему территории. В то же время, он достоверно знал, что лесорубных билетов или других разрешительных документов для этого не было.

Лесничий не только скрыл факт противоправной порубки, но и пытался придать ей признаки законности, обеспечив проставление соответствующих зажимов и оттисков на пнях деревьев.

Из-за неправомерных действий подозреваемого осенью 2022 года на территории лесничества проведены незаконные рубки деревьев на 1,4 млн грн убытков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.