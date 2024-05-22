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На Закарпатті лісничого підозрюють у незаконній рубці, що спричинило збитки на 1,4 млн грн

09:24, 22 травня 2024
Працівник лісоохорони забезпечив безперешкодну вирубку понад сотні дерев на ввіреній йому території.
На Закарпатті лісничого підозрюють у незаконній рубці, що спричинило збитки на 1,4 млн грн
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
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На Закарпатті лісничого одного з підрозділів Мокрянського лісомисливського господарства підозрюють у незаконній рубці, що спричинило збитки на 1,4 млн грн

Як повідомляє прокуратура, працівник лісоохорони забезпечив безперешкодну вирубку понад сотні дерев на ввіреній йому території. Водночас він достовірно знав, що лісорубних квитків чи інших дозвільних документів для цього не було.

Лісничий не лише приховав факт протиправної порубки, а й намагався надати їй ознак законності, забезпечивши проставлення відповідних затисів і відтисків на пнях дерев.

Через неправомірні дії підозрюваного восени 2022 року на території лісництва проведено незаконні рубки дерев на 1,4 млн грн збитків.

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