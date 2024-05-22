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В Гоструда объяснили, устанавливается ли испытательный срок в период действия военного положения

12:24, 22 мая 2024
Установление испытательного срока является исключительно правом, а не обязанностью работодателя.
В Гоструда объяснили, устанавливается ли испытательный срок в период действия военного положения
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по трудам объясняет, устанавливается ли испытательный срок в период действия военного положения.

При заключении трудового договора может быть оговорено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается.

Испытательный срок (срок) – это период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на пригодность к выполнению определенной работы.

В период действия военного положения при заключении трудового договора условие об испытании работника может устанавливаться для любой категории работников, даже для тех работников, которым установление испытания было запрещено законом, в том числе для: - лиц с инвалидностью; - несовершеннолетних; беременных женщин; - одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью; - лиц на временные и сезонные работы; внутри перемещенных лиц и других лиц.

Однако установление испытательного срока является исключительно правом, а не обязанностью работодателя.

При этом процедура установления испытания, в частности оформление и продолжительность, остаются неизменными: условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

Работник своей подписью подтверждает факт ознакомления с этим документом; срок испытания в случае принятия на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации - шести месяцев, в случае принятия на работу рабочих - одного месяца.

В специальном законодательстве может быть предусмотрен более продолжительный период испытания.

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