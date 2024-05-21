рф начала обучение с тактическим ядерным оружием

Российские войска приступили к первому этапу учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В рф начали первый этап учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает минобороны рф.

Отмечается, что в рамках этого этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа рф отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

В частности, речь идет о снаряжении ими ракет-носителей и тайном выдвижении в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Также личный состав вовлеченных в обучение подразделений авиации Воздушно-космических сил рф отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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