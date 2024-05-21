рф почала навчання з тактичною ядерною зброєю

Російські війська розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

В рф розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомляє міноборони рф.

Зазначається, що у межах цього етапу особовим складом ракетних з'єднань Південного військового округу рф відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Зокрема йдеться про спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків.

Також особовий склад залучених у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил рф відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.