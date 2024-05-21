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Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати російські ракети над Україною, — Дмитро Кулеба

20:21, 21 травня 2024
Дмитро Кулеба закликає партнерів допомагати збивати російські ракети: Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють.
Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати російські ракети над Україною, — Дмитро Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує аргументів, які завадили б партнерам відбивати російські атаки на Україну.

Він зазначив, що Україна просить партнерів розглянути таку можливість або надати необхідні для цього системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями.

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", – заявив Дмитро Кулеба на спільній з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок пресконференції у Києві, передає Укрінформ.

Кулеба підкреслив, що аргумент про "необхідність уникнення ескалації" лунав неодноразово, але протягом останніх двох років єдиною стороною, яка вдавалася до ескалації, є рф.

"Тому перше: ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети - не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з рф до України, - перехоплювалися б з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, тоді просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети", - сказав глава МЗС України.

Крім того, Кулеба висловився за те, щоб Україні дозволили використовувати надану партнерами зброю для ураження військових цілей у рф. 

"Якщо хтось вважає, що ми маємо бути в слабкій позиції, сидіти й чекати, поки смерть прийде по нас, то не дочекаєтесь ані нашої смерті, ані нашої слабкості. І краще бути на боці України, тому що що більше ми зможемо знищити військових цілей на території росії, тим швидше закінчиться ця війна на території України", - сказав міністр.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що союзники бояться ескалації, тому не збивають російські ракети над Україною. 

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