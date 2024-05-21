Союзники бояться ескалації, тому не збивають ракети, які рф запускає по Україні, — Зеленський

Ми готові підписати папери, якщо інші країни збиватимуть російські ракети над нашою країною, вони не нестимуть відповідальності, якщо вона впаде і щось підірветься, – сказав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський сказав, що Збройні сили сусідніх країн НАТО могли б допомогти у перехопленні російських ракет.

Він зазначив, що особисто передав сигнали польській стороні, США та іншим міжнародним партнерам про готовність України підписати всі необхідні документи, які знімають із них відповідальність за можливі наслідки при збитті російських ракет над територією України.

«Ми готові підписати всі папери, що якщо вони збиватимуть російські ракети над нашою країною, вони не нестимуть відповідальності, якщо вона впаде і щось підірветься тощо. Але всі бояться 'ескалації'», - заявив Президент Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Також глава держави зазначив, що у союзників є можливість збивати цілі над Україною, але вони бояться ескалації з рф.

"Це питання волі. Але всі кажуть слово, яке звучить однаково кожною мовою: Всі бояться ескалації. Всі звикли, що українці гинуть - це не ескалація для людей", - сказав Зеленський.

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