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Союзники боятся эскалации, поэтому не сбивают ракеты, которые рф запускает по Украине, — Зеленский

16:19, 21 мая 2024
Мы готовы подписать бумаги, если другие страны будут сбивать российские ракеты над нашей страной, они не будут нести ответственность, если она упадет и что-нибудь взорвется, – сказал Владимир Зеленский.
Союзники боятся эскалации, поэтому не сбивают ракеты, которые рф запускает по Украине, — Зеленский
Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский сказал, что Вооруженные силы соседних стран НАТО могли бы помочь в перехвате российских ракет.

Он отметил, что лично передал сигналы польской стороне, США и другим международным партнерам о готовности Украины подписать все необходимые документы, снимающие с них ответственность за возможные последствия при сбыте российских ракет над территорией Украины.

«Мы готовы подписать все бумаги, что если они будут сбивать российские ракеты над нашей страной, они не будут нести ответственность, если она упадет и что-то взорвется. Но все боятся эскалации», - заявил Президент Зеленский в интервью Reuters.

Также глава государства отметил, что у союзников есть возможность сбивать цели над Украиной, но они боятся эскалации с рф.

"Этот вопрос воли. Но все говорят слово, которое звучит одинаково на каждом языке: Все боятся эскалации. Все привыкли, что украинцы гибнут - это не эскалация для людей", - сказал Зеленский.

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