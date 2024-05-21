Организовал разбойные нападения на пенсионеров: в Сумской области перед судом предстал злоумышленник

Злоумышленник с сообщниками проникали в дома пенсионеров, связывали их и, угрожая убийством, потребовали отдать все ценности.

В Сумской области суд наказал 42-летнего мужчину, который организовал ряд разбойных нападений на пенсионеров.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемый, привлекая двух сообщников к преступной деятельности, ночью проникали в дома пенсионеров, связывали их и, угрожая убийством, требовали отдать все ценности.

В частности, 20 марта 2020 около 3 часов ночи в с. Хустянка Буринского района в дом одинокой 76-летней женщины ворвалось трое мужчин. Нападавшие связали потерпевшую и требовали отдать все ценности. Испуганная пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, отдала все, что у нее было – 200 грн. Убегая, мужчины прихватили с собой некоторые личные вещи потерпевшей. Однако далеко убежать нападающим не удалось, недалеко от с. Степановку Сумского района их задержали правоохранители.

Также доказано причастность задержанных еще к 5 подобным разбойным нападениям в Кролевецком и Буринском районах.

Приговором суда от 21 мая организатор группы признан виновным в совершении краж и разбоев и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре напомнили, к этому двое его сообщников также были приговорены к 7 годам лишения свободы. Все участники организованной группы находятся под стражей.

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