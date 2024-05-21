Практика судів
  1. В Україні

Організував розбійні напади на пенсіонерів: на Сумщині перед судом постав зловмисник

22:54, 21 травня 2024
Зловмисник зі спільниками проникали в будинки пенсіонерів, зв’язували їх та, погрожуючи вбивством, вимагали віддати всі цінності.
Організував розбійні напади на пенсіонерів: на Сумщині перед судом постав зловмисник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині суд покарав 42-річного чоловіка, який організував низку розбійних нападів на пенсіонерів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинувачений, залучивши двох спільників до злочинної діяльності, вночі проникали в будинки пенсіонерів, зв’язували їх та, погрожуючи вбивством, вимагали віддати всі цінності.

Зокрема, 20 березня 2020 року близько 3 години ночі в с. Хустянка Буринського району в будинок самотньої 76-річної жінки вдерлось троє чоловіків. Нападники зв’язали потерпілу та вимагали віддати всі цінності. Налякана пенсіонерка, побоюючись за своє життя, віддала все, що в неї було, – 200 грн. Тікаючи, чоловіки прихопили із собою деякі особисті речі потерпілої. Однак далеко втекти нападникам не вдалось, неподалік с. Степанівка Сумського району їх затримали правоохоронці.

Також доведено причетніть затриманих іще до 5 подібних розбійних нападів у Кролевецькому та Буринському районах.

Вироком суду від 21 травня організатора групи визнано винним у вчиненні крадіжок та розбоїв та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратура нагадали, до цього двох його спільників також було засуджено до 7 років позбавлення волі. Всі учасники організованої групи перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збільшила страхові суми відповідальності власників авто і розширила застосування європротоколу

Максимальна сума виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, має бути збільшена до 32 млн грн, а за шкоду майну – до 16 млн грн – але не відразу.

Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+

Наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.

На економічне бронювання зможуть претендувати роботодавці, які платять працівникам «білу» зарплату не менше середньої по галузі

Правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам.

За публічне ототожнення журналістами адвоката і клієнта зможуть оштрафувати до 5100 грн

За публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання ототожнення особою адвоката і клієнта, пропонується штрафувати.

Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва