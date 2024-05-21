Організував розбійні напади на пенсіонерів: на Сумщині перед судом постав зловмисник

Зловмисник зі спільниками проникали в будинки пенсіонерів, зв’язували їх та, погрожуючи вбивством, вимагали віддати всі цінності.

На Сумщині суд покарав 42-річного чоловіка, який організував низку розбійних нападів на пенсіонерів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинувачений, залучивши двох спільників до злочинної діяльності, вночі проникали в будинки пенсіонерів, зв’язували їх та, погрожуючи вбивством, вимагали віддати всі цінності.

Зокрема, 20 березня 2020 року близько 3 години ночі в с. Хустянка Буринського району в будинок самотньої 76-річної жінки вдерлось троє чоловіків. Нападники зв’язали потерпілу та вимагали віддати всі цінності. Налякана пенсіонерка, побоюючись за своє життя, віддала все, що в неї було, – 200 грн. Тікаючи, чоловіки прихопили із собою деякі особисті речі потерпілої. Однак далеко втекти нападникам не вдалось, неподалік с. Степанівка Сумського району їх затримали правоохоронці.

Також доведено причетніть затриманих іще до 5 подібних розбійних нападів у Кролевецькому та Буринському районах.

Вироком суду від 21 травня організатора групи визнано винним у вчиненні крадіжок та розбоїв та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У прокуратура нагадали, до цього двох його спільників також було засуджено до 7 років позбавлення волі. Всі учасники організованої групи перебувають під вартою.

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