За публічне ототожнення журналістами адвоката і клієнта зможуть оштрафувати до 5100 грн

За публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання ототожнення особою адвоката і клієнта, пропонується штрафувати.

За публічне, у тому числі через журналістів чи громадські об’єднання, адвоката і клієнта, можуть ввести штрафи. Відповідний законопроект 11279 про внесення змін Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення гарантій адвокатської діяльності зареєструвала у Верховній Раді 21 травня група народних депутатів на чолі з членом Комітету ВР з питань правової політики Володимиром Ватрасом, головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом та іншими.

Так, КУпАП пропонується доповнити статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката і клієнта».

Відповідно до неї публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, ототожнення особою адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1700 до 3400 грн і на посадових осіб - від 3400 до 5100 грн.

Повторне протягом року порушення може тягнути на штраф до 10 200 грн.

Протокол зможе складати голова ради адвокатів області, міста Києва або уповноважений радою член ради адвокатів. Справи зможуть розглядати судді місцевих судів.

Як вказують автори законопроекту, наразі особливої гостроти набула проблема ототожнення адвоката з клієнтом, що повʼязана, зокрема, із різким зростанням кількості кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, повʼязаних зі збройною агресією, а також розглядом судових справ щодо обмеження прав осіб, повʼязаних з державою-агресором.

Кожен такий факт викликає занепокоєння у суспільстві, що часто проектується на адвокатів, які виконуючи свій професійний обов’язок здійснюють захист прав та законних інтересів своїх клієнтів.

При цьому, йдеться не про епізодичні випадки такого ототожнення, а про системну проблему, яка потребує свого вирішення, оскільки завдає шкоди як окремим адвокатам, так і інституту адвокатури в цілому.

Ототожнення адвоката з клієнтом грубо порушує вимоги Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечить міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушує гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на професійну правничу допомогу та доступ до правосуддя, а також є тиском на адвокатів при виконанні ними своїх професійних обовʼязків. Така тенденція є руйнівною для засадничих принципів правової держави, де визнається і діє принцип верховенства права, несе загрозу незалежності інституту адвокатури.

Автор: Наталя Мамченко

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