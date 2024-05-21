Американський журналіст Такер Карлсон вестиме авторське шоу на «россия 24»

Раніше путін назвав Карлсона «небезпечною людиною», а тепер на «россия 24» ведучий говорить про кліщів.

Джерело фото: ЗМІ

Американський журналіст Такер Карлсон стане ведучим нового авторського шоу на телеканалі «россия 24». Про це повідомляють росЗМІ.

Шоу під назвою TUCKER є спільним проектом YouTube-каналу журналіста і «россия 24».

Перший випуск шоу TUCKER, присвячений хворобі Лайма, став результатом співпраці YouTube-каналу «Карлсон ТВ» і «россия 24». Експерт із кліщів Кріс Ньюбі розповіла про проблему поширення цього захворювання та методи його профілактики.

Вночі 9 лютого Карлсон опублікував велике інтерв'ю з російським диктатором володимиром путіним. Значна частина бесіди була присвячена війні в Україні та поточним відносинам москви з Вашингтоном, НАТО та західними країнами загалом. Пізніше путін назвав Карлсона «небезпечною людиною», зазначивши, що очікував від журналіста гострих запитань і був готовий відповісти на них, але Карлсон обрав іншу тактику.

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