Практика судів
  1. У світі

Американський журналіст Такер Карлсон вестиме авторське шоу на «россия 24»

16:02, 21 травня 2024
Раніше путін назвав Карлсона «небезпечною людиною», а тепер на «россия 24» ведучий говорить про кліщів.
Американський журналіст Такер Карлсон вестиме авторське шоу на «россия 24»
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський журналіст Такер Карлсон стане ведучим нового авторського шоу на телеканалі «россия 24». Про це повідомляють росЗМІ.

Шоу під назвою TUCKER є спільним проектом YouTube-каналу журналіста і «россия 24».

Перший випуск шоу TUCKER, присвячений хворобі Лайма, став результатом співпраці YouTube-каналу «Карлсон ТВ» і «россия 24». Експерт із кліщів Кріс Ньюбі розповіла про проблему поширення цього захворювання та методи його профілактики.

Вночі 9 лютого Карлсон опублікував велике інтерв'ю з російським диктатором володимиром путіним. Значна частина бесіди була присвячена війні в Україні та поточним відносинам москви з Вашингтоном, НАТО та західними країнами загалом. Пізніше путін назвав Карлсона «небезпечною людиною», зазначивши, що очікував від журналіста гострих запитань і був готовий відповісти на них, але Карлсон обрав іншу тактику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На економічне бронювання зможуть претендувати роботодавці, які платять працівникам «білу» зарплату не менше середньої по галузі

Правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам.

За публічне ототожнення журналістами адвоката і клієнта зможуть оштрафувати до 5100 грн

За публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання ототожнення особою адвоката і клієнта, пропонується штрафувати.

Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+

Наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.

Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.

Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані

Тепер всі жінки-медики та жінки-фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва