Американский журналист Такер Карлсон будет вести авторское шоу на «россия 24»

Ранее Путин назвал Карлсона «опасным человеком», а теперь на «россия 24» ведущий говорит о клещах.

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Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим нового авторского шоу на телеканале «россия 24». Об этом сообщают росСМИ.

Шоу под названием TUCKER является совместным проектом YouTube-канала журналиста и «россия 24».

Первый выпуск шоу TUCKER, посвященный болезни Лайма, стал результатом сотрудничества YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «россия 24». Эксперт по клещам Крис Ньюби рассказала о проблеме распространения этого заболевания и методах его профилактики.

Ночью 9 февраля Карлсон опубликовал большое интервью с российским диктатором владимиром путиным. Значительная часть беседы была посвящена войне в Украине и текущим отношениям москвы с Вашингтоном, НАТО и западными странами в целом. Позже путин назвал Карлсона «опасным человеком», отметив, что ожидал от журналиста острых вопросов и был готов ответить на них, но Карлсон выбрал другую тактику.

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