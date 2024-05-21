Обновлен порядок приема на обучение магистров по специальности «Публичное управление и администрирование»

Ввели общее правило дистанционного представления документов для поступления на обучение в случае введения чрезвычайного положения, военного положения, установления режима чрезвычайной ситуации или карантина.

Кабинет Министров внес изменения в Порядок приема на обучение по образовательно-профессиональной программе подготовки магистров по специальности «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование». Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Введено общее правило дистанционного представления документов для поступления на обучение (по электронному адресу приемной комиссии высшего образования) – в случае введения правового режима чрезвычайного положения, правового режима военного положения, установления режима чрезвычайной ситуации, карантина.

Срок зачисления соискателей высшего образования на обучение – до 30 августа (ежегодно).

Отчисления будут производиться по основаниям, определенным Законом «О высшем образовании» (завершение обучения, собственное желание, перевод в другое учебное заведение, невыполнение индивидуального учебного плана, нарушение условий договора (контракта) и т.п.).

Кроме того, отчисляется соискатель высшего образования, обучавшийся по государственному заказу и прекративший пребывание на государственной службе или службе в органах местного самоуправления (кроме случаев сокращения численности или штата государственных служащих, сокращения должности, реорганизации, ликвидации государственного органа). Но такие соискатели могут продолжить обучение за счет средств физических (юридических) лиц.

Возмещение в государственный бюджет средств за незавершенное обучение (по государственному заказу) будет происходить только в том случае, если соискатель образования зачислен для повторного получения высшего образования (по той же степени образования, на условиях государственного заказа). Соответствующая процедура возмещения урегулирована законодательством.

В 2024 году конкурсный отбор на обучение магистров по специальности 281 «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование» будет проводиться:

для лиц, имеющих образование бакалавра – по результатам единого профессионального вступительного испытания и единого вступительного экзамена;

для лиц, имеющих образование магистра, – по одному из следующих вариантов (по выбору поступающего): по результатам профессионального экзамена по основам экономики и государства и права, вступительного экзамена по иностранному языку, проводимых заведениями высшего образования; по результатам единого профессионального вступительного испытания и единого вступительного экзамена.

Для поступления на обучение подаются следующие документы:

заявление о поступлении по государственному заказу в заведение высшего образования на обучение (в электронной форме);

цветная фотография;

сведения о документе о высшем образовании (серия, номер, полученная степень образования) или электронная копия (скан-копия) оригинала бумажного документа о высшем образовании (для документов о высшем образовании, выданных до 2012 года);

электронная копия (скан-копия) оригинала бумажной трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

сведения о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия такого номера по религиозным убеждениям прилагается копия страницы паспорта с отметкой о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

заявление и электронные копии оригиналов бумажных документов (скан-копии) должны быть цветными и удостоверяются электронной подписью заявителя.

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