Обновлен порядок приема на обучение магистров по специальности «Публичное управление и администрирование»

Кабинет Министров внес изменения в Порядок приема на обучение по образовательно-профессиональной программе подготовки магистров по специальности «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование». Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Введено общее правило дистанционного представления документов для поступления на обучение (по электронному адресу приемной комиссии высшего образования) – в случае введения правового режима чрезвычайного положения, правового режима военного положения, установления режима чрезвычайной ситуации, карантина.
Срок зачисления соискателей высшего образования на обучение – до 30 августа (ежегодно).
Отчисления будут производиться по основаниям, определенным Законом «О высшем образовании» (завершение обучения, собственное желание, перевод в другое учебное заведение, невыполнение индивидуального учебного плана, нарушение условий договора (контракта) и т.п.).
Кроме того, отчисляется соискатель высшего образования, обучавшийся по государственному заказу и прекративший пребывание на государственной службе или службе в органах местного самоуправления (кроме случаев сокращения численности или штата государственных служащих, сокращения должности, реорганизации, ликвидации государственного органа). Но такие соискатели могут продолжить обучение за счет средств физических (юридических) лиц.
Возмещение в государственный бюджет средств за незавершенное обучение (по государственному заказу) будет происходить только в том случае, если соискатель образования зачислен для повторного получения высшего образования (по той же степени образования, на условиях государственного заказа). Соответствующая процедура возмещения урегулирована законодательством.
В 2024 году конкурсный отбор на обучение магистров по специальности 281 «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний «Публичное управление и администрирование» будет проводиться:
Для поступления на обучение подаются следующие документы:
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